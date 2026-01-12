Walsdorf happy: "Werbung für Dresden, Eislöwen und den Eishockey-Standort"

Dresden - Seit dem 19. Dezember hatte Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) mit seinem Team von den Dresdner Eislöwen und der Sportwerk GmbH am Aufbau des Winter Game gefeilt, am Ende war das Event trotz der Niederlage gegen die Eisbären Berlin ein voller Erfolg.

Die beiden Bosse vereint: Thomas Bothstede (55, l.) von den Eisbären Berlin und Maik Walsdorf (38, r.) von den Dresdner Eislöwen. © Thomas Heide

Im Gespräch mit TAG24 erklärt der Boss, wie zufrieden er mit dem ersten Winter Game der Eislöwen-Historie in der DEL ist und wie sehr die Niederlage geschmerzt hat.

TAG24: Herr Walsdorf, wie fällt Ihr Fazit nach dem Ende des Winter Game aus, zu dem 32.248 Fans aus der ganzen Republik angereist sind?

Maik Walsdorf: "Bevor wir das Spiel gespielt haben, hätten wir das Ergebnis vielleicht genommen, jetzt im Nachgang, wenn man zwei Minuten vor Schluss den Ausgleich kriegt, dann drückt es zumindest ein Stück weit das Gesamtevent, weil natürlich, wenn die Heimmannschaft gewinnt, das Ganze noch viel, viel schöner ist. Aber grundsätzlich war das Gesamtevent exzellent, wir haben wieder Werbung gemacht für Dresden, für die Eislöwen, für den Eishockey-Standort, der hier ist. Wir hatten mit den Eisbären Berlin einen sehr, sehr guten Gegner, der das Ganze nochmal auf eine andere Reichweite, medial gesehen, gebracht hat."

TAG24: Nach den vielen Monaten und Wochen der Vorbereitung, ist jetzt auch Druck von Ihren Schultern gefallen?

Walsdorf: "Beim Feuerwerk am Ende hatte ich selbst mal zwei Minuten Zeit, dem Ganzen still beizuwohnen, ohne dass jemand links und rechts mal neben mir war. Es war sehr, sehr emotional und der Traum ist ein Stück weit wahr geworden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin nicht ganz so traurig, aber als Sportler möchte man natürlich immer gewinnen."