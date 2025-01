Rückenverletzung ausgeheilt! Eislöwe Rundqvist ist zurück und hofft auf Spielzeit

Dresden - In der Saison hat David Rundqvist (32) noch kein einziges Spiel absolviert. Während seine Eislöwen von Sieg zu Sieg eilen und Platz eins in der DEL2 festigen, blieb dem Schweden nur die Zuschauerrolle. Mit etwas Glück ändert sich dies sehr schnell!

Beim Fotoshooting war David Rundqvist (32, l.) dabei und plauderte mit Tomas Sykora (34). Zusammen gespielt haben sie bisher nicht. Wird sich dies am Sonntag ändern? © Lutz Hentschel

Am heutigen Freitag hat das Team von Niklas Sundblad (52) spielfrei, aber am Sonntag ist es in Kaufbeuren gefordert. Auf die Frage, ob der 32-Jährige da aufläuft, meinte er: "Ich hoffe, dass ich spielen darf. Aber letztlich entscheidet es der Trainer. Fit und bereit bin ich."

Doch warum fiel der Stürmer so lange aus? Die Eislöwen erklärten im November nur, dass er wegen seiner Oberkörperverletzung operiert werden muss.

"Eine Woche vorm Saisonstart habe ich mich im Kraftraum am Rücken verletzt", räumt Rundqvist nun auf Nachfrage ein.

Nach der OP ist es besser geworden und er hat hart trainiert. "Ich brauche jetzt Spiele, um in den Gameshape zu kommen", so der Eislöwe. "Ziel ist es, in den Play-offs bei 100 Prozent zu sein."