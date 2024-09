Softball und Gassirunden: So relaxt Eislöwen-Kapitän Turnbull für das große Ziel

"Denen geht es nicht um ihre eigenen Tore und Vorlagen, sie wissen: Wenn wir gewinnen, bekomme ich fürs nächste Jahr auch so einen neuen Vertrag." Deshalb würden sich solche Spieler eher in den Dienst der Mannschaft stellen.

Dies wird in den nächsten Monaten wichtig werden. Das Ziel hat er selbst ausgegeben: "Aufstieg!" Er glaubt, dass dies machbar ist. "Weil wir Spieler in den Reihen haben, die schon eine Meisterschaft gewonnen haben", erklärt der Stürmer.

"Deshalb liebe ich Dresden. Die Stadt ist sauber, es gibt Parks, Museen und viele Möglichkeiten, Sport zu machen", so Turnbull. "Meine Tochter Bradley liebt Softball und ich spiele mit ihr im Großen Garten, manchmal auch Badminton, oder wir machen ein Picknick."

Auf dem Eis ist Travis Turnbull (38, l.) kein Kind von Traurigkeit. Hier legt er sich mit einem Spieler von Litvinov an. In der Vorbereitung war der 38-Jährige generell schon sehr heiß unterwegs. © Thomas Heide

"Das Team passt zusammen und liebt das System von 'Sunny'. Es kann den Erfolg bringen, das habe ich 2014 bereits erlebt", so Turnbull. Damals wurde er unter Coach Niklas Sundblad (51) mit Ingolstadt DEL-Meister.

Auf die Frage, ob er als Kapitän der "Good Guy" oder der "Bad Guy" ist, hat er eine klare Haltung: "Ich will gewinnen und bin deshalb ein intensiver Typ. Dadurch versuche ich, die Jungs zu motivieren. Sie wachzurütteln, dass es wieder nach vorn geht", so der 38-Jährige. "Die Zeiten, in der Kabine rumzuschreien, sich runterzumachen - die gibt es nicht mehr. Du musst dir gegenseitig helfen - alles andere bringt keinen Erfolg."

Und Erfolg wollen die Dresdner Eislöwen haben. Die Hauptrunde besteht aus 52 Partien - es wird die härteste Vorbereitung für das große Ziel. In den Play-offs zu bestehen und am Ende im Finale den entscheidenden vierten Sieg einzufahren.

Ein Ziel, was auch Kassel oder Landshut haben dürften. Der Schlüssel zum Erfolg sind das Team und der Kapitän - in Dresden eben Turnbull mit all seiner Erfahrung.