Überzahl, Yogan & Co: Das sind die Schlüssel für die Eislöwen in Spiel 2

Spiel eins in der Halbfinalserie hat gezeigt, worauf es für die Dresdner Eislöwen ankommt.

Von Jens Maßlich

Dresden - Viel besser hätte der Start in die Halbfinalserie für die Dresdner Eislöwen nicht laufen können. Dem Hauptrunden-Meister Kassel Huskies 60 Minuten lang körperlich zugesetzt, Shutout für Goalie Danny aus den Birken (40) und die 1:0-Führung in der "best of seven"-Serie.

Das entscheidende Tor in Spiel eins: Andrew Yogan (33, h.) schoss Kassels Marco Müller (34, r.) an. © Jan-Malte Diekmann "Die Special Teams haben es meiner Meinung nach entschieden. Ein sehr gutes Unterzahlspiel und der entscheidende Treffer im Powerplay. Das nehmen wir gern mit und am Sonntag geht es weiter", befand Coach Niklas Sundblad (52). Drew LeBlanc (35) ergänzte: "Es ist immer gut, das erste Spiel zu holen, vor allem auswärts. Jetzt freue ich mich auf das erste Heimspiel." Doch der US-Amerikaner weiß, dass die Messe noch lange nicht gelesen ist. Schließlich braucht es am heutigen Sonntag (17 Uhr) in Spiel zwei in der Dresdner Eishalle mindestens mal eine ähnlich konzentrierte und körperlich intensive Leistung. Dresdner Eislöwen Hiebe, Strafzeiten und Nehmerqualitäten: Eislöwen legen im Halbfinale vor "Das wird eine lange, das wird eine physische Serie. Aber das wird Spaß machen, weil du dafür die ganze Saison spielst. Am Ende willst du die Möglichkeit haben, solche Spiele zu machen", so LeBlanc.

Eislöwe Andrew Yogan spielt besonders gern gegen die Huskies