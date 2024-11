Vertrags-Coup vor dem Derby: Eislöwen verlängern mit diesem Schlüsselspieler

Die Entscheidung, nach Dresden zu kommen, hat der Vater von drei Kindern niemals bereut, er fühlt sich mit seiner Frau Kasey (37) und den Mädchen pudelwohl in Elbflorenz.

Im Januar hatten die Löwen Turnbull aus dem Ruhestand in den USA zurück nach Deutschland geholt . Eigentlich hatte er im Sommer 2023 seine Schlittschuhe nach einer Spielzeit bei den Straubing Tigers an den Nagel gehängt. Gleich nach seiner Ankunft machte ihn der neue Trainer Niklas Sundblad (51) zum Spielführer.

"Wir sind jedes Jahr bestrebt, bereits im November erste Personalentscheidungen zu treffen. Als Kapitän ist Travis unser wichtigster Führungsspieler. Er wollte in Dresden bleiben und wir wollten ihn behalten. Entsprechend kam es zu einer schnellen Einigung", sagt Sportdirektor Matthias Roos (44).

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 38-Jährige sein Arbeitspapier vorzeitig um eine Saison bis 2026.

Der Stürmer und seine Familie (hier mit Tochter Bentley, 1) fühlen sich in Dresden pudelwohl. © Lutz Hentschel

"Wir haben eine tolle Mannschaft, mit großartigen Charakteren. Es macht viel Spaß, täglich mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Wir verfolgen alle ein klares Ziel und dass wir das erreichen können, dazu möchte ich mit meiner Erfahrung beitragen", erklärte er seine vorzeitige Verlängerung.

In der aktuellen Saison brachte er es bislang in 14 Spielen auf vier Tore und vier Assists.

Die Länderspielpause nutzte Turnbull, um mit seiner Familie mal durchzuschnaufen. Sie unternahmen unter anderem einen Kurztrip nach Polen.

Nun sind die Akkus wieder voll aufgeladen und der Blick schon ganz auf das Derby am Freitag gegen die Eispiraten Crimmitschau gerichtet.

Das Duell im Sahnpark hatten die Eislöwen klar mit 4:1 für sich entscheiden. Turnbull besorgte dabei den 4:1-Endstand per Empty Net Goal in der 59. Minute. Er hätte nichts dagegen, wenn es am Freitag ähnlich laufen würde.