Eislöwen beweisen Moral, aber verlieren in der Verlängerung!

Weiden - Unterhaltsam, schmerzlich und am Ende ärgerlich - so lässt sich das Auswärtsspiel der Dresdner Eislöwen bei den Blue Devils in Weiden zusammenfassen. Am Ende gab's zumindest einen Punkt für den Tabellenführer beim 5:6 (0:3, 1:0, 4:2) nach Verlängerung.