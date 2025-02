Weitere Vertragsverlängerung bei den Eislöwen: Auch Riedl bleibt

Bruno Riedl (22, M.) soll zu den stabilsten Verteidigern der Dresdner Eislöwen gehören. © Lutz Hentschel

Bisher hat Riedl 182 Pflichtspiele für die Eislöwen bestritten, dabei sieben Tore erzielt und 21 weitere vorbereitet.

"Mein oberstes Ziel im Moment ist natürlich dem Team so schnell wie möglich zur Verfügung zu stehen und in den Playoffs helfen zu können, Spiele zu gewinnen", erklärt er zu seiner Verlängerung.

Denn Riedl fiel zuletzt mit einer Oberkörperverletzung aus, spielte zuvor aber seine erfolgreichste Saison im ESC-Trikot - drei Tore und neun Vorlagen in 39 Saisoneinsätzen.

"Bruno hat in dieser Saison nahtlos an seine guten Leistungen aus der Vorsaison angeknüpft. Er gehört zu unseren stabilsten Verteidigern und das gerade mal mit seinen 22 Jahren", lobt Sportdirektor Matthias Roos (44) den Verteidiger. "Uns freut es natürlich umso mehr, dass wir mit ihm einen Spieler weiter in unseren Reihen haben, der auch hier im Nachwuchs gespielt hat."