Wie viel Kraft haben die Eislöwen noch für Spiel vier?

Tomas Andres (28) mit der Willensleistung und dem Siegtor in Spiel drei am Freitagabend. © Jan-Malte Diekmann

Beides traf auch mal wieder in Spiel drei der "Best of Seven"-Serie am Freitagabend zu.

Doppelte Overtime, 80 Minuten und 43 Sekunden Nettospielzeit, knapp drei Stunden und 20 Minuten gesamt seit dem Scheibenwurf zu Beginn ...

Der 2:1-Sieg und damit die erneute Führung für die Eislöwen war eine Willensleistung, denn gerade in der ersten Verlängerung wirkten Dresdens Puckjäger ein wenig platt.

"Wir sahen frischer aus, haben deswegen auch verdient gewonnen", entgegnete aber David Suvanto (30).

Allerdings hat die Serie mit Travis Turnbull (38) und Oliver Granz (27) auch bereits zwei wichtige Opfer gekostet. Es bleibt zu hoffen, dass beide am heutigen Sonntag (17 Uhr) in der Dresdner Eishalle wieder spielen können.

Immerhin: David Rundqvist (32) rückte anstelle von Kapitän Turnbull wieder in den Spieltagskader und hatte auch in der 3. Minute der ersten Overtime die Chance auf den früheren Feierabend.