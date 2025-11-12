Düsseldorfer EG von Hass getroffen: "Wir müssten euch Penner durch die Stadt jagen"
Düsseldorf - Mit einem emotionalen Video haben sich einige Spieler der Düsseldorfer EG ziemlich direkt an einige "Fans" gewandt.
Hintergrund der Aktion "Gemeinsam für mehr Respekt im Netz" sind zahlreiche Netz-Reaktionen auf den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der DEL.
Unter anderem hatten die User Spieler des aktuellen Zweitligisten als "Versager" beschimpft. Auch "Ihr sei eine Schande für die DEG. Von der Vereinsführung bis zu den Spielern" oder "Eigentlich müssten wir euch Penner durch die Stadt jagen" war in einigen Kommentarspalten zu lesen.
Mit dem Clip wolle man bei der DEG auf die Menschen hinter den Spielern aufmerksam machen.
"Die Kommentare, die unsere Spieler in diesem Video vorlesen, stammen aus der letzten Saison, geschrieben von echten Menschen an echte Menschen. Wir lieben den Sport. Aber kein Erfolg und kein Frust rechtfertigt Hass. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen. Für mehr Respekt im Netz."
Für den Großteil der Community ist die Aktion ein starkes Zeichen. Bereits innerhalb kürzester Zeit sammelten sich auf Instagram unzählige positive Nachrichten und aufbauende Worte.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa