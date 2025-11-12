Düsseldorfer EG von Hass getroffen: "Wir müssten euch Penner durch die Stadt jagen"

Düsseldorf - Mit einem emotionalen Video haben sich einige Spieler der Düsseldorfer EG ziemlich direkt an einige "Fans" gewandt.

Die Spieler um Justin Richards (Mitte) konnten den Abstieg Ende April nicht fassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Hintergrund der Aktion "Gemeinsam für mehr Respekt im Netz" sind zahlreiche Netz-Reaktionen auf den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der DEL.

Unter anderem hatten die User Spieler des aktuellen Zweitligisten als "Versager" beschimpft. Auch "Ihr sei eine Schande für die DEG. Von der Vereinsführung bis zu den Spielern" oder "Eigentlich müssten wir euch Penner durch die Stadt jagen" war in einigen Kommentarspalten zu lesen.

Mit dem Clip wolle man bei der DEG auf die Menschen hinter den Spielern aufmerksam machen.