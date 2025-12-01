Eishockey-Fans rasten aus und gehen auf Gegner und Polizei los

Selb - Nach einem Eishockey-Spiel im Landkreis Wunsiedel ermittelt die Polizei gegen drei Männer.

Die Polizei ermittelt gegen drei Männer und hofft auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach dem Schlusspfiff des Spiels der Oberliga Süd zwischen den Selber Wölfen und dem ECDC Memmingen Indians am Sonntagabend kam es zwischen den Fanlagern zu Ausschreitungen, bei denen auch Polizisten verletzt wurden.

Bereits im Stadion war es nach dem Sieg der Selber zu verbalen Provokationen zwischen den Fans gekommen, berichtete die Polizei.

Als die Gästefans dann das Stadion gegen 21.25 Uhr in Richtung Hanns-Braun-Straße verlassen hatten, wurden sie von einer 15-köpfigen Gruppe Vermummter des Selber Lagers verfolgt.

Eine Auseinandersetzung konnte zunächst durch Polizisten verhindert werden, die drohten, Schlagstöcke einzusetzen. Daraufhin rannten die Selber Anhänger zum Memminger Spielerbus und gingen dort auf Gästefans los. Als die Polizei einschritt, schlugen die Männer gezielt mit Fäusten auf die Polizisten ein und verletzten zwei Beamte der Polizei Marktredwitz leicht.

Erst als Pfefferspray eingesetzt wurde, flüchteten die Fans.