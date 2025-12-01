Eishockey-Fans rasten aus und gehen auf Gegner und Polizei los
Selb - Nach einem Eishockey-Spiel im Landkreis Wunsiedel ermittelt die Polizei gegen drei Männer.
Nach dem Schlusspfiff des Spiels der Oberliga Süd zwischen den Selber Wölfen und dem ECDC Memmingen Indians am Sonntagabend kam es zwischen den Fanlagern zu Ausschreitungen, bei denen auch Polizisten verletzt wurden.
Bereits im Stadion war es nach dem Sieg der Selber zu verbalen Provokationen zwischen den Fans gekommen, berichtete die Polizei.
Als die Gästefans dann das Stadion gegen 21.25 Uhr in Richtung Hanns-Braun-Straße verlassen hatten, wurden sie von einer 15-köpfigen Gruppe Vermummter des Selber Lagers verfolgt.
Eine Auseinandersetzung konnte zunächst durch Polizisten verhindert werden, die drohten, Schlagstöcke einzusetzen. Daraufhin rannten die Selber Anhänger zum Memminger Spielerbus und gingen dort auf Gästefans los. Als die Polizei einschritt, schlugen die Männer gezielt mit Fäusten auf die Polizisten ein und verletzten zwei Beamte der Polizei Marktredwitz leicht.
Erst als Pfefferspray eingesetzt wurde, flüchteten die Fans.
Fan-Krawall in Selb: Polizei hofft auf Zeugen
Mit Unterstützung des Sicherheitsdienstes konnten drei Haupttäter vorläufig festgenommen werden: Die 23, 25 und 28 Jahre alten Männer müssen sich nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.
Um den Fall zu klären, hofft die Polizei auf weitere Hinweise zur Auseinandersetzung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09231/96760 bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa