Eishockey-Profi aus Kassel wechselt seine Trikotnummer, dahinter steckt ein bewegendes Schicksal

Der Eishockey-Profi der Kassel Huskies Andrew Bodnarchuk wechselt seine Rückennummer. Dahinter steckt ein bewegendes Schicksal.

Von Tina Hofmann

Kassel - Wenn die Kassel Huskies am Freitagabend im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG auflaufen, reiht sich beim Gastgeber mit der Nummer 10 kein neuer Spieler ein. Eishockey-Profi Andrew Bodnarchuk (37) wechselte vor der Partie seine Trikotnummer von der 37 hin zur 10. Dahinter steckt ein ganz bewegendes Schicksal.

Seit 2024 läuft Andrew Bodnarchuk (37) mit der Nummer 47 für die Kassel Huskies auf. Ab Freitag trägt er in Gedenken an Selah die Nummer 10. © IMAGO / DiZ-PiX Denn am 24. Oktober starb die erste 10 Jahre alte Tochter einer seiner besten Freunde in seiner kanadischen Heimat. Der Verteidiger zögerte nicht lange, stand der Familie von Selah bei und will nun mehr Aufmerksamkeit zur Unterstützung der Familie erzeugen. "Als ich zu Hause war und Fotos und Videos von ihr gesehen habe, wie sie mit ihren Freunden Eishockey spielt und das Trikot mit der Nummer 10 trägt, fühlte ich mich dazu berufen, meine Nummer zu ändern", erklärt der Profi in einem bewegenden Video der Kassel Huskies, das am Donnerstag auf Instagram hochgeladen wurde. Mama, Papa, eine Schwester sowie zwei Brüder trauern um Selah, die an den Folgen eines Nebennierenrindenkarzinoms im Endstadium nur zehn Monate nach der Diagnose und einer ersten Operation starb. Im Dezember 2024 hatten Ärzte den seltenen, bösartigen Tumor entdeckt, ihn operativ entfernt. Eishockey "Mein Hoden ist komplett tot": Eishockey-Profi erleidet schlimme Verletzung Doch der Krebs hatte bereits in die Lunge gestreut und war am Ende nicht mehr therapierbar, sodass Selah am 24. Oktober im Kreise ihrer Familie friedlich einschlief.

Kassel-Profi Andrew Bodnarchuk will mehr Liebe und Aufmerksamkeit für Selahs Familie