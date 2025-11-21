Eishockey-Profi aus Kassel wechselt seine Trikotnummer, dahinter steckt ein bewegendes Schicksal
Kassel - Wenn die Kassel Huskies am Freitagabend im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG auflaufen, reiht sich beim Gastgeber mit der Nummer 10 kein neuer Spieler ein. Eishockey-Profi Andrew Bodnarchuk (37) wechselte vor der Partie seine Trikotnummer von der 37 hin zur 10. Dahinter steckt ein ganz bewegendes Schicksal.
Denn am 24. Oktober starb die erste 10 Jahre alte Tochter einer seiner besten Freunde in seiner kanadischen Heimat. Der Verteidiger zögerte nicht lange, stand der Familie von Selah bei und will nun mehr Aufmerksamkeit zur Unterstützung der Familie erzeugen.
"Als ich zu Hause war und Fotos und Videos von ihr gesehen habe, wie sie mit ihren Freunden Eishockey spielt und das Trikot mit der Nummer 10 trägt, fühlte ich mich dazu berufen, meine Nummer zu ändern", erklärt der Profi in einem bewegenden Video der Kassel Huskies, das am Donnerstag auf Instagram hochgeladen wurde.
Mama, Papa, eine Schwester sowie zwei Brüder trauern um Selah, die an den Folgen eines Nebennierenrindenkarzinoms im Endstadium nur zehn Monate nach der Diagnose und einer ersten Operation starb. Im Dezember 2024 hatten Ärzte den seltenen, bösartigen Tumor entdeckt, ihn operativ entfernt.
Doch der Krebs hatte bereits in die Lunge gestreut und war am Ende nicht mehr therapierbar, sodass Selah am 24. Oktober im Kreise ihrer Familie friedlich einschlief.
Kassel-Profi Andrew Bodnarchuk will mehr Liebe und Aufmerksamkeit für Selahs Familie
Es ist der gleiche, wenig erforschte Krebs, an dem auch Delani Diekmeier (14), die Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (36) aktuell leidet. Die Familie sammelt für die weitere Forschung zur möglichen Heilung Spenden.
Auch für die Familie von Selah wurde in den USA eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. "Ich hatte das Gefühl, dass sie Aufmerksamkeit und die Hilfe für die Familie zuletzt ein wenig abnahmen, deshalb hoffe ich, dass durch den Wechsel meiner Rückennummer das Thema nun wieder mehr in den Fokus rückt", sagt Bodnarchuk.
Möglich wird der Wechsel auch dank der Zustimmung der DEL2, weil solch ein Tausch während der Saison normalerweise nicht möglich ist.
"Für mich wird es jedes Mal, wenn ich das Trikot mit der 10 anziehe, eine Erinnerung für mich sein, Spaß zu haben. Ich liebe diesen Sport, und ich durfte ihn jetzt schon 18 Jahre lang ausführen. Manche Tage sind schwieriger als die anderen, um es zu genießen. Selah war die größte Kämpferin und jedes Mal, wenn ich sie spielen sah, hatte sie das breiteste Grinsen von allen auf dem Gesicht", beschreibt der Kassel-Profi und fügt an:
"Jedes Mal, wenn ich das Trikot jetzt anziehe, wird es ein Kribbeln in meinem Herzen auslösen und ein Lachen auf mein Gesicht zaubern, und den jungen Andrew in mir hervorholen, der das liebt, was er tut und der dankbar ist, dass er das darf", findet Andre Bodnarchuk in Gedenken an Selah bewegende Worte.
Titelfoto: IMAGO / DiZ-PiX