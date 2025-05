"Einer WM nicht würdig": Gefährliches deutsches Eis-Problem sorgt weiter für Wirbel

Er könne sich nicht erinnern, so etwas schon einmal bei einer WM erlebt zu haben, und er sei seit zehn Jahren in Folge mit der deutschen Männer-Nationalmannschaft dabei, sagte Künast erbost.

Deutschlands Torhüter Philipp Grubauer (33) ist aus der NHL eine andere Eisqualität gewohnt. © Vit Simanek/CTK/dpa

Schon am Vorabend hatte DEB-Goalie Philipp Grubauer (33) sich über die Zustände in der Arena beschwert und darüber gewitzelt, dass er aufpassen müsse, was er sage, sonst gerate er in Schwierigkeiten.

Der NHL-Profi verglich den Zustand der Eisfläche mit einem Weiher in seiner bayrischen Heimat, auf dem das Eis schmelze.

"Es ist sehr gefährlich für die Spieler, weil es eben so weich ist. Die Verletzungsgefahr ist sehr hoch", kritisierte Grubauer. Doch damit nicht genug, auch spielerisch macht sich das zu weiche Eis bemerkbar: "Man kann kaum noch einen Pass spielen."

Laut der Nachrichtenagentur AFP habe der Weltverband IIHF das Problem "schnell identifiziert" und gelöst. "Wir sind zuversichtlich, dass die umgesetzten Maßnahmen ein erneutes Auftreten des Problems verhindern werden", teilte der Verband demnach mit.

Ob das geklappt hat, wird sich zeigen: Jedes zweite Gruppenspiel wird in der Jyske Bank Boxen in Herning ausgetragen, die Belastung ist entsprechend hoch. Das DEB-Team bestreitet jedes einzelne Vorrundenspiel in der Mehrzweckhalle.