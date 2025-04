120.000 Euro als Ziel: Eispiraten und Stadt starten Crowdfunding für Flexbande

Crimmitschau - Nachdem die letzten Wochen eher das Gefühl aufgekommen war, im Stadionstreit wird gegen- statt miteinander nach Lösungen gesucht, ist nun ein neuer Geist eingezogen. Eine Einigung am Standort Crimmitschau wird wieder wahrscheinlicher.

Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß. © ETC/PR

"Völlig unerwartet", wie es Geschäftsführer Jörg Buschmann formulierte, waren er und Gesellschafter Ronny Bauer am Donnerstag ins Rathaus eingeladen worden. Dort besprachen sie in einer "konstruktiven Runde" mit Oberbürgermeister André Raphael und Vertretern der Stadtverwaltung mögliche Lösungen in Bezug auf die Flexbande und LED-Beleuchtung.

Am Ostersamstag der nächste gemeinsame Schritt: Eispiraten und die Stadt Crimmitschau haben eine gemeinsame Crowdfunding-Aktion unter dem Titel "Eishockey-Bande Crimmitschau" auf der Plattform goodcrowd.org gestartet.

"Die 'Bande' soll dabei sowohl die benötigte Flexbande sowie die Gruppe an Menschen, welche die Eispiraten unterstützen, symbolisieren", wie Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß bestätigt.

Das Spendenziel beträgt 120.000 Euro. "Die 'Schwarmfinanzierung' soll vorrangig dabei helfen, den Eigenanteil der Eispiraten an den erforderlichen Einbauten, welcher sich auf rund 120.000 Euro beziffert, mitzufinanzieren", so Frieß.