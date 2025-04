"Völlig unerwartet": Eispiraten zu konstruktiver Runde ins Rathaus eingeladen

Crimmitschau - Kommt jetzt Bewegung in den Stadionstreit? Am Donnerstag waren die Eispiraten ins Rathaus eingeladen worden und veröffentlichten im Anschluss ein gemeinsames Statement mit der Stadtverwaltung.

Das Eisstadion im Crimmitschauer Sahnpark: Kommt es nun doch zu einer Einigung im Stadionstreit? © Ralph Kunz

"Heute saßen der Oberbürgermeister und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Vertretern der Eispiraten Crimmitschau GmbH wegen eines zukünftigen Nutzungsvertrages zusammen", hieß es in der Mitteilung.

Und weiter: "Wir besprachen auch mögliche Lösungen in Bezug auf die Flex-Bande und LED-Beleuchtung. Es war ein konstruktives Gespräch. Wir arbeiten weiter gemeinsam an einer Lösung im Interesse des Eishockeysports in Crimmitschau."

"Es ist ein Weg in die richtige Richtung", meint Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann, der von einer entspannten Atmosphäre sprach.

"Die Runde ist sehr konstruktiv gewesen und im Sinne der Sache", so Buschmann. Die Einladung selbst sei für ihn und Gesellschafter Ronny Bauer "völlig unerwartet" gekommen.