Bleiben oder umziehen? Eispiraten beraten mit ihren Sponsoren

"Die Anzahlung in Höhe von 220.000 Euro, die die Eispiraten GmbH für Bande und Licht tätigen muss, liegt bereits bei Partnern bereit, sodass es sofort losgehen kann, wenn ein neuer Mietvertrag unterzeichnet wurde", so Buschmann.

Die Eispiraten wollen in Crimmitschau bleiben, jedoch nicht um jeden Preis. © IMAGO/Mario Jahn

Das erste Modell sah drei Jahre vor. Danach wäre die Bande in den Besitz der Eispiraten gegangen und zwei Jahre darauf für einen Euro an die Stadt. Hier hätte sich aber die Frage ergeben, was passiert, wenn die Eispiraten in den zwei Jahren in Insolvenz gehen und die Bande somit Teil der Konkursmasse wird.

Mit der neuen Lösung will man der Stadt eine Sicherheit geben. Reicht auch das nicht aus beziehungsweise findet man überhaupt nicht zueinander, wird ein Umzug nach Chemnitz konkreter.

Buschmann: "Wir haben Feedback erster großer Sponsoren, die einen Umzug mitgehen würden." Die Eispiraten haben ihre Sponsoren für Mittwochabend eingeladen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

"Alte Stufen, kalter Wind. Da, wo wir zu Hause sind", das Credo der Fans, lässt sich nicht einfach mit Copy-and-paste nach Chemnitz oder anderswohin übertragen. Aber diese Frage stellt sich nun mehr denn je: Will man die Eispiraten überhaupt noch in der DEL2 oder dem bezahlten Eishockey spielen sehen?

Nach TAG24-Informationen wollen sich die DEL2 und der DEB um eine Schlichtung bemühen.