Eispiraten-Geschäftsführer Buschmann: "Können stolz sein, wo wir jetzt stehen"
Crimmitschau - Viele der 3830 Zuschauer, die den Overtime-Krimi gegen Kaufbeuren im Sahnpark verfolgt hatten, waren noch geblieben, zündeten Wunderkerzen an oder schunkelten zum Schneewalzer und warteten, bis das Weihnachtssingen begann.
Geschäftsführer Jörg Buschmann von den Eispiraten ergriff die Gelegenheit, griff zum Mikro, hielt eine Weihnachtsansprache und traf mit dem, was er sagte, einen Nerv. "Wir haben dieses Jahr extrem viel leiden müssen als Club, das aber gemeinsam geleistet", begann Buschmann und stoppte kurz, weil der Applaus aufbrandete.
Denn was war das für ein Jahr, das sich dem Ende zuneigt? Abstiegskampf pur. Existenzkampf am Standort wegen der Stadionfrage. Weiterhin in Crimmitschau oder Umzug nach Chemnitz, ja oder nein.
Buschmann, Teammanager und Gesellschafter Ronny Bauer, Sponsoren und die Fans mit ihrem unglaublichen Einsatz - nicht zuletzt beim Crowdfunding - kämpften wie die Löwen für den Erhalt des Profieishockeys in Crimmitschau.
"Es gilt einfach einen riesengroßen Dank auszusprechen, an euch alle! [...] Ihr seid alle spitze! Ich wünsche uns viel Erfolg fürs neue Jahr. Wir können stolz sein, dass wir aus der Nummer herausgekommen sind und dort stehen, wo wir jetzt stehen", betonte Buschmann, ehe er mit den Anhängern den bekannten Fansong anstimmte: "Im Schatten der qualmenden Schlote, da wurdest du geboren. Seit über 100 Jahren zum rot-weißen Mythos auserkoren."
Letztes Spiel vor Weihnachten: Eispiraten treffen auf Rosenheimer
Die Eispiraten, die im Frühjahr fast ohne Halle und mit nur einer Handvoll Spielern dastanden, haben in Windeseile eine schlagkräftige Meute geformt, die am Dienstag als Fünfter in Rosenheim ins letzte Spiel vor Weihnachten geht.
Ob's da besinnlich zugeht oder doch eher rockiger, wie manche Performance zum Weihnachtssingen, ist dann Geschmackssache. Hauptsache, die nächsten Zähler werden eingetütet.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Mario Jahn (2)