Eispiraten-Geschäftsführer Buschmann: "Können stolz sein, wo wir jetzt stehen"

Crimmitschau - Viele der 3830 Zuschauer, die den Overtime-Krimi gegen Kaufbeuren im Sahnpark verfolgt hatten, waren noch geblieben, zündeten Wunderkerzen an oder schunkelten zum Schneewalzer und warteten, bis das Weihnachtssingen begann.

Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann hielt am Sonntag eine Weihnachtsansprache. © IMAGO/Mario Jahn

Geschäftsführer Jörg Buschmann von den Eispiraten ergriff die Gelegenheit, griff zum Mikro, hielt eine Weihnachtsansprache und traf mit dem, was er sagte, einen Nerv. "Wir haben dieses Jahr extrem viel leiden müssen als Club, das aber gemeinsam geleistet", begann Buschmann und stoppte kurz, weil der Applaus aufbrandete.

Denn was war das für ein Jahr, das sich dem Ende zuneigt? Abstiegskampf pur. Existenzkampf am Standort wegen der Stadionfrage. Weiterhin in Crimmitschau oder Umzug nach Chemnitz, ja oder nein.

Buschmann, Teammanager und Gesellschafter Ronny Bauer, Sponsoren und die Fans mit ihrem unglaublichen Einsatz - nicht zuletzt beim Crowdfunding - kämpften wie die Löwen für den Erhalt des Profieishockeys in Crimmitschau.

"Es gilt einfach einen riesengroßen Dank auszusprechen, an euch alle! [...] Ihr seid alle spitze! Ich wünsche uns viel Erfolg fürs neue Jahr. Wir können stolz sein, dass wir aus der Nummer herausgekommen sind und dort stehen, wo wir jetzt stehen", betonte Buschmann, ehe er mit den Anhängern den bekannten Fansong anstimmte: "Im Schatten der qualmenden Schlote, da wurdest du geboren. Seit über 100 Jahren zum rot-weißen Mythos auserkoren."