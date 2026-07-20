Trotz langer Verletzung: Eispiraten-Stürmer Biggins bleibt in Crimmitschau
Crimmitschau - Die Eispiraten und Stürmer Nikolas Biggins (20) haben sich nach intensiven Gespräche auf eine Fortführung des auf zwei Spielzeiten ausgelegten Fördervertrages geeinigt.
"Nikolas möchte nach seiner Verletzung neu angreifen und alles dafür tun, um so viel Eiszeit wie nur möglich unter Coach Jussi Tuores zu bekommen", erklärte Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.
Biggins war vor der vergangenen Saison von den Jungadlern Mannheim nach Westsachsen gewechselt. Der 20-Jährige absolvierte nur 23 DEL2-Partien.
Dabei standen nur zwei Torschüsse auf seiner Habenseite und wenig Eiszeit. Zudem fiel er verletzungsbedingt lange aus.
Im zweiten und letzten Jahr des Fördervertrages möchte der Linksschütze den Durchbruch schaffen.
Der Heidelberger will sich dauerhaft im Crimmitschauer Kader etablieren: "Ich freue mich auf eine weitere Saison und kann es kaum erwarten, wieder in den Sahnpark zu kommen."
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