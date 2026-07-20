Trotz langer Verletzung: Eispiraten-Stürmer Biggins bleibt in Crimmitschau

Crimmitschau - Die Eispiraten und Stürmer Nikolas Biggins (20) haben sich nach intensiven Gespräche auf eine Fortführung des auf zwei Spielzeiten ausgelegten Fördervertrages geeinigt.

Nikolas Biggins (20) bleibt in Crimmitschau. © imago/CTK Photo

"Nikolas möchte nach seiner Verletzung neu angreifen und alles dafür tun, um so viel Eiszeit wie nur möglich unter Coach Jussi Tuores zu bekommen", erklärte Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Biggins war vor der vergangenen Saison von den Jungadlern Mannheim nach Westsachsen gewechselt. Der 20-Jährige absolvierte nur 23 DEL2-Partien.

Dabei standen nur zwei Torschüsse auf seiner Habenseite und wenig Eiszeit. Zudem fiel er verletzungsbedingt lange aus.

Im zweiten und letzten Jahr des Fördervertrages möchte der Linksschütze den Durchbruch schaffen.