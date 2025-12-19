Eispiraten-Star Corey Mackin: Diese Weihnachtsmärkte feiert der US-Boy

Crimmitschau - Advent, Advent, das vierte Lichtlein brennt - auch bei den Eispiraten . Im Sahnpark wird es am Sonntag richtig heimelig, wenn nach dem Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren erstmals das öffentliche Weihnachtssingen ansteht. Ein bestimmt einmaliges Erlebnis, das sich noch schöner anfühlt, wenn am Freitagabend bei Schlusslicht Freiburg und am vierten Advent gegen den ESVK die Voraussetzungen fürs zweite Sechs-Punkte-Wochenende in Folge geschaffen werden.

Goldhelm Corey Mackin (30) mit seiner Familie auf dem Dresdner Striezelmarkt. © privat

"Es ist alles sehr eng beieinander, weshalb jedes Spiel für sich eine enorme Bedeutung hat", unterstreicht Goldhelm Corey Mackin (30) mit Blick auf die Tabelle. Play-offs und Play-downs trennen momentan nur acht Zähler. Das ist nichts bei noch 27 Spielen zu gehen.

"Wir müssen da weitermachen, als Mannschaft zu wachsen", sagt US-Boy Mackin, der mit 32 Punkten Top-Scorer der DEL2 ist. Sein Skating und die Puckbehandlung sind jedes Mal eine Augenweide.

Ob er genauso gut singen kann, wie er die Scheibe führt? Am Sonntag zum Weihnachtssingen ist die Mannschaft ebenfalls mit eingespannt, wenngleich der 30-Jährige noch gar nichts von seinem "Glück" weiß, da er, wie Pressesprecher Aaron Frieß verriet, kein Social Media nutzt.

Aber den besinnlichen Moment wird auch er genießen. Die Kufencracks sind es sonst ja gewohnt, dass es um Weihnachten wenig Verschnaufpausen gibt. Am 23. Dezember geht es nach Rosenheim, am zweiten Feiertag kommt Bad Nauheim und am 28. Dezember empfängt man die Lausitzer Füchse.