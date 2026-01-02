Großes Gegnerlob für Eispiraten! Und heute Punkte in Kaufbeuren?

Crimmitschau - Kurze Zeit sah es so aus, als könnten die Eispiraten den Kassel Huskies doch noch einen Zähler abluchsen, als Corey Mackin (30) auf 1:2 stellte und Goalie Kevin Reich (30) 2:20 Minuten vor Ultimo erneut zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis ging. Aber nur kurz ...

Viele Mann hat Jussi Tuores (h.) nicht zur Verfügung. © IMAGO/Mario Jahn

Denn Ex-Eispirat Oleg Shilin (34) im Tor der Schlittenhunde war nicht nochmal zu überwinden und so ging die Tuores-Truppe trotz starker Vorstellung mit einem 1:3 ins neue Jahr.

"Kassel hat uns das Leben über die 60 Minuten schwer gemacht und wir haben es nicht geschafft, die Intensität über die komplette Zeit hochzuhalten. Phasenweise war es richtig gut, aber in dieser Halle musst du über 60 Minuten mitspielen, wenn du etwas mitnehmen willst", resümierte Jussi Tuores (36).

Als der Coach darauf zu sprechen kam, wie ihm der Einsatz und die Leidenschaft seiner Mannschaft imponierte, nickte sein Gegenüber Todd Woodcroft (53) zustimmend.

Was die Eispiraten Woche für Woche auch mit knappem Line-up abspulen, wissen die Gegner sehr genau einzuordnen. "Der Respekt, den ich vor Jussi und seiner Mannschaft habe, lässt sich schwer beschreiben. Sie arbeiten das ganze Spiel über hart", fand Woodcroft anerkennende Worte.