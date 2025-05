Jetzt ist es offiziell: Dieser Eispirat bleibt in Crimmitschau

Crimmitschau - Nun ist es offiziell: Denis Shevyrin (30) bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau und geht damit in die zweite Saison mit den Westsachsen.

Eispirat Denis Shevyrin (30) bleibt in Crimmitschau. © Mario Jahn

Der 30-Jährige ist ein wahrer Allrounder: Er agiert sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer. In der kommenden Saison 2025/26 werden sich die Eispiraten wieder auf seine Dienste verlassen können.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, wird Shevyrin seinen noch laufenden Zwei-Jahres-Vertrag erfüllen und weiterhin das Trikot der Westsachsen tragen.

"Shevy ist für uns ein wichtiger Part, da er sowohl hinten als auch vorne spielen kann. Er bringt auch eine gesunde körperliche Härte in unser Spiel mit und dies macht ihn zu einem Allrounder, auf dessen Dienste Jussi nicht verzichten möchte", betont Teammanager Ronny Bauer.

Auch Denis Shevyrin freut sich auf weitere spannende Spiele in Crimmitschau, will weiterhin alles geben: "Ich möchte persönlich an die Leistungen zum Ende der Saison anknüpfen, bestenfalls gesund und verletzungsfrei bleiben und alles mir Mögliche tun, um dem Team den verdienten Erfolg zu gewähren."