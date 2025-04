Smith und Shevyrin haben für nächstes Jahr Vertrag! Verlängert Marenis?

Crimmitschau - Die Eispiraten haben sich am Sonntag von ihren Fans in die Sommerpause verabschiedet. Mancher wird zurückkehren. Dazu zählen nach TAG24-Informationen Colin Smith und Denis Shevyrin, die Verträge für die neue Saison haben.

Der lettische Angreifer ist der Pechvogel der Saison gewesen. Eine Trainingsverletzung im Dezember wog so schwer, dass eine Operation notwendig wurde und zugleich die Spielzeit für den 31-Jährigen vorzeitig beendet war.

Einer, der am Sonntag gar nicht mit im Sahnpark war, aber im Sommer zurückkehren könnte, ist Rihards Marenis (31).

Rihards Marenis (31) freut sich zu hören, was die Eispiraten ihm zu sagen haben. © IMAGO/Mario Jahn

Die Reha verbrachte Marenis komplett in der lettischen Heimat, verfolgte den Kampf um den Klassenerhalt aus der Entfernung.

Zum Sponsorenabend letzten Mittwoch war Marenis für einen kurzen Abstecher angereist. Kann er sich aber eine dauerhafte Rückkehr vorstellen?

"Das könnte ich definitiv! Aber es liegt vor allem daran, ob es auch der Verein will und die Konditionen stimmen. Ich freue mich zu hören, was sie mir zu sagen haben. Auf alle Fälle werde ich keine andere Entscheidung treffen, bevor ich nicht den guten Austausch mit den Eispiraten hatte", so Marenis.

Eine Frage, die mit hineinspielen dürfte, ist die, wie Crimmitschau seine Kontingentstellen besetzen will. Durch Lindbergs Abgang ist eine frei geworden.