"Habe ich bisher kaum erlebt": Sachsenderby begeistert Gewinner und Verlierer

Crimmitschau - "Die Kulisse war außergewöhnlich - so eine Lautstärke habe ich bisher kaum erlebt!", zeigte sich Derby-Held Adam McCormick (25) von der Atmosphäre am Sonntag im Sahnpark überwältigt. 5222 Zuschauer verwandelten das Kunsteisstadion beim 3:2 der Eispiraten über die Füchse in einen brodelnden Hexenkessel, was vor allem am 25-jährigen Verteidiger lag.

Adam McCormick (25, l.) drehte die Partie am Sonntag innerhalb von nur zwei Minuten. © Thomas Heide

"Für uns waren das enorm wichtige drei Punkte. Nach dem Rückstand haben wir bewusst mehr Tempo nach vorne gebracht und den Druck erhöht. Wir haben viele Pucks zum Tor gebracht und uns dafür belohnt", resümierte McCormick.

Gefeiert wurde nach Abpfiff zwar in beiden Fanlagern, was Stadionsprecher Patrick "Piet" Kafka zum Anlass für einen kleinen Seitenhieb nahm, in dem er fragte, was die Gästefans denn zu feiern hätten. Aber es unterstrich nochmal, was das für ein geniales Derby war.

"Die Energie war schon beim Warm-up zu spüren", unterstrich McCormick. Von einem "Battle auf den Rängen" sprach Füchse-Coach Christof Kreutzer: "Es war kalt draußen [minus 5 Grad/d. Red.], aber ich habe nicht gefroren, weil es ein heißes Derby war."