Gruppenvergewaltigung nach Weltmeistertitel? Polizei fordert fünf Profis auf, sich zu stellen

Kanada - Was geschah genau im Jahr 2018, als die kanadische U18-Nationalmannschaft in Russland Weltmeister wurde? Eine junge Frau behauptet, Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden zu sein. Einige der Beschuldigten sind Profis und spielen inzwischen in der NHL. Einer soll in Europa unter Vertrag stehen.