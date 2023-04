Kölner Haie: Kommt ein Top-Stürmer vom Ligakonkurrenten?

Köln - Nach dem bitteren Playoff-Aus gegen die Adler Mannheim haben die Kölner Haie acht Spieler verabschiedet. Dafür müssen Neuzugänge her. Ein Neuer soll wohl aus Ingolstadt kommen.

Der erste Neu-Hai scheint nun auch festzustehen. Wie der Express berichtet, steht Angreifer Frederik Storm (34) vom ERC Ingolstadt vor einem Wechsel an den Rhein.

Des Weiteren kündigten die Domstädter an, dass sie in den kommenden Wochen die ersten Neuzugänge vorstellen würden.

Zudem ist eine Entscheidung bei den Stürmern David McIntyre (36), Landon Ferraro (31) und Nick Baptiste (27) noch nicht gefallen. Dort befindet man sich aktuell noch in Gesprächen.

"Es ist gut, dass es uns gelingt, den Stamm des Kaders zusammenzuhalten und darauf aufzubauen. Wir haben in der Saison 2022/23 einen Schritt nach vorne gemacht und wir werden diesen Weg weiter fortsetzen", erklärte Chefcoach Uwe Krupp (57).

Der Däne spielt seit 2020 für die Bayern und erzielte in der diesjährigen DEL-Hauptrunde in 49 Spielen 20 Tore sowie 23 Assists. In Ingolstadt spielte der 34-Jährige zwei Jahre mit Haie-Angreifer Louis-Marc Aubry (31) zusammen. Seitdem sind die beiden befreundet.

Aber nicht nur die Freundschaft zu Aubry spielt eine Rolle für den möglichen Wechsel zum KEC. Sondern auch die Liebe. Denn der lernte seine heutige Frau Anna 2017 bei der Eishockey-WM in Köln kennen. Auch deshalb wechselte der 34-Jährige von den Malmo Redhawks zum ERC nach Ingolstadt.

Neben dem dänischen Flügelstürmer könnte es bei den Haien auch bald einen neuen Goalie geben. Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte, dass Tobias Ancicka (22) von den Eisbären Berlin in die Domstadt wechseln soll.