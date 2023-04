Kölner Haie präsentieren ersten Zugang: Dieser Stürmer soll den KEC zum Meister machen

Köln - Die Kölner Haie haben den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit fix gemacht. Von den Nürnberg Ice Tigers wechselt ein neuer Angreifer in die Domstadt.

Angreifer Gregor MacLeod wechselt von den Nürnberg Ice Tigers zu den Kölner Haien. © Imago / Eibner

Derzeit läuft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Finale um die 28. deutsche Meisterschaft.

Nachdem Hauptrunden-Gewinner Red Bull München die ersten beiden Spiele für sich entscheiden konnte, schlug Herausforderer ERC Ingolstadt am gestrigen Dienstagabend zurück.

Mit 4:3 siegten die Schanzer und verkürzten in der Playoff-Serie auf 1:2.

Schon lange nicht mehr mit dabei sind die Kölner Haie. Die Domstädter mussten sich in einer engen Viertelfinal-Serie den Adler Mannheim mit 2:4 beugen. Wieder wurde es also nichts mit dem neunten deutschen Meistertitel, beziehungsweise mit der zweiten Trophäe in der DEL.

In der kommenden Saison wollen die Haie einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft nehmen. Dabei helfen soll ein neuer Stürmer. Gregor MacLeod (24) wechselt vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers an den Rhein.

"Trotz seiner erst 24 Jahre hat er schon zwei volle Saisons in der DEL gespielt und gezeigt, welches Potential in ihm steckt. Er spielt immer mit Tempo und seine Entwicklung als Spieler ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir wollen ihm dabei helfen, seine Entwicklung weiter voranzutreiben", freut sich Headcoach Uwe Krupp (57) über den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24.