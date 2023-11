Mysteriöse Umstände: Sohn findet Ex-Eishockey-Weltmeister tot zu Hause auf!

Roman Cechmanek (†52, r.) feierte seine größten Erfolge im tschechischen Nationaltrikot. (Archivbild) © EPA/TOMS KALNINS/dpa

Laut der tschechischen Zeitung Sport wurde der langjährige tschechische Nationaltorwart am Sonntag von seinem Sohn in seiner Wohnung in der Nähe von Zlin tot aufgefunden - offenbar in der Badewanne.

Wie Cechmaneks Weggefährte und Leiter des Eishockey-Klubs, für den der Tscheche zuletzt als Jugendtrainer arbeitete, Miroslav Stavjana (55), der Zeitung erklärte, habe Cechmanek sich am Samstag für ein Spiel krankgemeldet und dann nicht mehr auf Nachrichten reagiert, am folgenden Tag habe sein Sohn dann die Leiche seines Vaters entdeckt.

Laut Polizei ist die Todesursache bisher unklar, es wurde eine Obduktion angeordnet. Doch offenbar konnten die Ermittler sowohl einen Selbstmord als auch die Beteiligung einer anderen Person an dem tragischen Todesfall ausschließen.

Cechmanek hinterlässt neben Sohn Roman Jr., der die schreckliche Entdeckung machte, einen weiteren Sohn sowie eine Tochter.