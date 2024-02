Nach NFL-Anhängern feiern Eishockey-Fans: NHL-Team läuft in München auf

Ein Freundschaftsspiel der Premium-Sorte: Der EHC Red Bull München empfängt zur Eröffnung des SAP Gardens ein Team aus der National Hockey League (NHL). © 123RF/dotshock

Denn zur feierlichen Eröffnung des "SAP Gardens" wird eines der Franchises in einem Freundschaftsspiel gegen die DEL-Mannen von Red Bull München antreten.

"Die erste Sportveranstaltung in einer der modernsten Sportarenen Europas hat es in sich. Der viermalige deutsche Eishockeymeister EHC Red Bull München empfängt am Freitag, 27. September, ein Team aus der NHL", gaben die Veranstalter auf ihrer Internetseite bekannt.

Doch mit wem es die Münchner Cracks aufnehmen müssen, ist derzeit noch nicht klar. "Der Name der NHL-Mannschaft wird voraussichtlich in den nächsten Wochen bekannt gegeben", heißt es weiter.

Am darauffolgenden Samstag dürfen dann bei einem "Tag der offenen Tür" Neugierige einen Blick auf und in die neue Sportstätte in München werfen.

Und so sportlich das Eröffnungswochenende gestartet ist, wird es auch am Sonntag wieder enden.