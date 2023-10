Nach tragischem Tod auf dem Eis: Verlobte von Eishockey-Profi (†29) teilt bewegende Worte

Nach dem tragischen Tod von Eishockey-Profi Adam Johnson teilte seine Verlobte auf Instagram rührende Worte über ihren verstorbenen Liebsten.

Von Aliena Rein

Sheffield (England) - Es war nur eine falsche Bewegung, dann stand die Sportwelt still: Am Wochenende verstarb der amerikanische Eishockey-Profi Adam Johnson (†29), nachdem er unglücklich von der Kufe eines Gegenspielers am Hals getroffen worden war. Nun meldete sich seine Partnerin zu Wort.

Adam Johnsons (†29) Verlobte Ryan Wolfe teilte bewegende Zeilen auf Instagram. © Screenshot/Instagram/ryanwolfe17 Es muss der wohl schlimmste Moment in ihrem Leben gewesen sein: Am Samstag war Ryan Wolfe (24) in der Sheffielder Eishalle zu Besuch, um ihren Verlobten anzufeuern, doch stattdessen wurde sie Zeugin eines unfassbaren Unglücks. Johnson, der mit seinen Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers zu Gast war, wurde in einem Zweikampf vom Schlittschuh seines Gegenspielers am Hals getroffen, die Kufe schlitzte ihm die Kehle auf - die Ärzte konnten nichts mehr für den Eishockey-Profi tun. Seine Partnerin teilte nun auf Instagram bewegende Worte über ihren verstorbenen Liebsten. Eishockey Nach tragischem Unfall-Tod: Wird ein Halsschutz im deutschen Eishockey Pflicht? "Mein süßer, süßer Engel. Ich werde dich auf ewig vermissen und für immer lieben", schrieb Wolfe in ihrer Story und markierte dabei den Nachruf des DEL-Klubs Augsburger Panther, für den Johnson in der Saison 2022/23 aufs Eis ging.

Adam Johnson und Ryan Wolfe verlobten sich erst in diesem Sommer