Nach Zusammenprall mit Torfosten: Eishockeystar brustabwärts gelähmt

Die 26-jährige Stürmerin wurde auf einer Trage vom Eis gebracht und zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, bevor sie ins Universitätskrankenhaus in Linköping transportiert wurde, wo sie operiert werden musste, wie das Team mitteilte.

Hakala präsentiert stolz ihr beiden bronzenen Olympia-Medaillen. © Screenshot/Instagram/sanniihakala

Hakala hat sich nun etwas mehr als eine Woche nach dem Vorfall erstmals öffentlich geäußert. "Es ist immer noch schwer zu verstehen, was passiert ist, dass der Zusammenstoß mit dem Torpfosten so ernst war, wie er war, dass die Folgen so groß geworden sind", schrieb die 26-Jährige in einem bewegenden Post an ihre Fans auf Instagram.

"Nicht nur, dass ich gezwungen bin, mit dem Eishockeyspielen aufzuhören, etwas, das viele Jahre lang ein großer Teil meines Lebens war, sondern dass ich vielleicht für den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitzen muss."

Weiter schrieb sie, dass der Zusammenprall mit dem Torpfosten sie von der Brust abwärts lähmte. Arme und Hände könne sie nur eingeschränkt nutzen.

"Das ist die Realität, mit der ich mich abfinden muss."