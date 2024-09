NHL-Star totgefahren: Auf der Beerdigung verkündet seine Witwe diese tragische Neuigkeit

Meredith Gaudreau (blaues Kleid) verkündete auf der Trauerfeier tragische, zugleich schöne Neuigkeiten. © IMAGO/USA TODAY Network

Am Montag wurden die Brüder, zwischen die kein Blatt Papier passte, beigesetzt. Auf der Trauerfeier hielt Meredith, die Frau von Johnny, eine bewegende Rede.

Die Trauergäste konnten ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, als sie verkündete: "Ich bin mit unserem dritten Baby in der neunten Woche schwanger."

Zuvor habe sie mit Johnny die besten sechs Monate ihres Lebens als Viererfamilie erlebt. Die beiden haben Tochter Noa, die am 30. September zwei Jahre alte wird, und Sohn Johnny Edward, der am 22. Februar 2024 geboren wurde.

Meredith beschreibt unter Tränen die Reaktion Johnnys auf ihre erneute Schwangerschaft. "Es war eine totale Überraschung, aber John war außer sich vor Freude. Ich war so nervös, aber seine Reaktion darauf war, dass er mich sofort umarmt und geküsst hat, obwohl ich gerade das Auto fuhr", berichtet sie.

In nicht einmal drei Ehejahren hatten die beiden eine Familie mit drei Kindern erschaffen. "Ich betrachte es als den ultimativen Segen. Wie glücklich bin ich, die Mutter der drei Babys von John zu sein? Unser letztes Baby, das so besonders und so ein Segen sein wird, auch unter diesen schwierigen Umständen", sagte sie.