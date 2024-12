Publikum stockt der Atem! Eishockey-Profi stürzt auf Kopf und bleibt liegen

Schockmoment! Der schwedische Eishockeyprofi Max Friberg (32) liegt nach einem Zusammenstoß mit seinem Mannschaftskollegen David Edstrom (19) auf der Spielfläche. © IMAGO / Bildbyran

Der 32-jährige Profi von Frölunda HC ist am heutigen Donnerstagabend beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen Växjö Lakers mit voller Wucht zu Boden gestürzt.

Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels stieß der 32-Jährige unglücklich mit seinem Teamkollegen David Edstrom (19) zusammen, knallte daraufhin mit seinem Kopf auf das Eis - und blieb augenscheinlich regungslos liegen. Es folgten bange Momente!

Nur wenige Augenblicke später wurde das SHL-Duell unterbrochen, Spieler beider Seiten eilten dem gestürzten Sportler zur Hilfe.

Das Publikum im Scandinavium hielt den Atem an, gespenstisch still wurde es in der rund 12.000 Zuschauer fassenden Multifunktionsarena in der Hafenstadt Göteborg.

Doch nur wenig später machte sich Erleichterung breit, als es dem Mannschaftskapitän aus eigener Kraft gelang, wieder aufzustehen. In Begleitung des medizinischen Personals und seinen Teamkollegen wurde er sichtlich benommen von der Spielfläche gebracht.