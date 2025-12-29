Spielabbruch und 226 Strafminuten: Völlige Eskalation bei Massenschlägerei in deutschem Eishockey-Stadion

Neuwied - Kurz nach Weihnachten sollte allerseits eigentlich noch ein Rest Besinnlichkeit vorhanden sein, im Eishockey offenbar nicht. Denn in Neuwied flogen in der wohl heftigsten Massenschlägerei der vergangenen Jahre am Sonntag ordentlich die Fäuste.

Die Spieler beider Teams lieferten sich eine unglaubliche Massenschlägerei. © Screenshot/TikTok/_heiko73_

Die Bären Neuwied, die seit 2023 in der Central European Hockey League spielen, da in der neu gegründeten Regionalliga NRW kein Platz für das Team aus der Pfalz war, traf in eigener Halle auf Herentals YC.

Im zweiten Drittel lag der Gastgeber bereits mit 6:1 in Führung, als eine anscheinend harmlose Szene die Massenschlägerei auf dem Eis auslöste. Neuwieds Spieler Maximilian Wasser war an Rik Culyen von Herentals vorbeigefahren, dieser ließ danach sofort den rechten Handschuh fallen und wollte seinem Gegenspieler eine verpassen.

Wasser duckte sich aber weg, die Faust von Culyen flog ins Leere, daraufhin gingen immer mehr Spieler beider Teams aufeinander los.

In den sozialen Netzwerken posteten viele der 1344 Zuschauer Videos der unglaublichen Szenen. Man sieht, wie die Akteure immer wieder mit Fäusten aufeinander einschlagen und sich an den Trikots übers Eis ziehen.

Rund zwei Minuten dauerten die Skandal-Szenen an.