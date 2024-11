Testlauf zur Eishockey-WM: Mehrere Bewerber für den Deutschland Cup 2025

"Landshut hat ein Top-Level", sagte Merten. Bereits 2023 fand der Deutschland Cup in der Eishockey-Hochburg in Bayern statt.

Schwierig macht die Ausrichtung unter anderem, dass vier Frauen- und Männer-Teams in Kabinen unterzubringen sind.

Peter Merten, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, bestätigte am Rande der diesjährigen Auflage in Landshut, dass es mehrere Bewerber für das Turnier 2025 gibt.

Dazu kündigte der DEB-Präsident an, dass es vor der Heim-WM 2027, die in Düsseldorf und Mannheim stattfinden wird, einen Testlauf mit dem Deutschland Cup in der Rheinmetropole geben wird. Dies wird voraussichtlich im Herbst 2026 passieren.