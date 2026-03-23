Tragödie in den USA: Eishockey-Reporterin (†37) und ihre drei Kinder sterben bei Brand

White Bear Lake (Minnesota/USA) - Tragödie im US-amerikanischen Eishockey : Bei einem Hausbrand in Minnesota kam am Samstag die NHL-Reporterin Jessi Pierce (†37) ums Leben. Auch ihre drei kleinen Kinder sowie ihr Hund überlebten das Unglück nicht.

Eishockey-Reporterin Jessi Pierce (†37), ihre drei Kinder und ihr Hund starben bei einem tragischen Hausbrand. © Screenshot/Instagram/jessip224

Am Samstagmorgen wurde das White Bear Lake Fire Department zu der Adresse von Pierce' Familie gerufen, nachdem Nachbarn Flammen aus dem Dachstuhl schlagen gesehen hatten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits komplett in Flammen. Obwohl sofort Löschmaßnahmen eingeleitet wurden, kam für eine erwachsene Person, drei Kinder und einen Hund, die sich noch im Haus befunden hatten, jede Hilfe zu spät, wie das Fire Department auf Facebook mitteilte.

Am Sonntag bestätigte die NHL dann die traurige Nachricht, dass es sich bei der verstorbenen Frau um Pierce handele.

"Jessi Pierce liebte Eishockey mit derselben Leidenschaft, die sie für ihre Familie und für das Leben im Allgemeinen empfand", schrieb die Liga in einem Statement.

"Die gesamte National Hockey League sendet der Familie Pierce ihre Gebete und ihr tiefstes Beileid zum Tod von Jessi Pierce und ihren drei kleinen Kindern. Jessi liebte unseren Sport und war ein ganzes Jahrzehnt lang ein geschätztes Mitglied des nhl.com-Teams. Wir werden sie schmerzlich vermissen."