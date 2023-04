Hammer im deutschen Eishockey: Krefeld reaktiviert Nationalspieler und NHL-Star!

Krefeld - Das ist ein absoluter Hammer im deutschen Eishockey ! Die Krefeld Pinguine haben in der abgelaufenen Saison der DEL2 zwar den sofortigen Wiederaufstieg in die DEL verpasst, doch jetzt fahren sie schwere Geschütze für die kommende Spielzeit auf.

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 holte Ehrhoff mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille. © IMAGO / Laci Perenyi

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb Deutschlands ehemaliger NHL-Star Christian Ehrhoff (40) einen Vertrag für die kommende Saison.

Eigentlich hatte der Verteidiger seine Karriere bereits 2018 bei den Kölner Haien beendet, fünf Jahre später zieht er sich die Schlittschuhe wieder an.

Der gebürtige Moerser begann seine ruhmreiche Karriere in Krefeld, von dort aus erlangte er internationale Bekanntheit, spielte in der stärksten Eishockey-Liga der Welt, der NHL, von 2003 bis 2009 bei den San Jose Sharks, später in Vancouver, Buffalo, Pittsburgh und Los Angeles.

2016 kam er zurück nach Deutschland zu den Haien. "Ich habe gegen Saisonende in den Playoffs hier in der YAYLA Arena die Stimmung miterlebt und wieder lieben gelernt. Da ist das Feuer in mir entfacht worden und ich habe mir gedacht, dass ich gerne noch mal Teil der Mannschaft wäre", so Ehrhoff.