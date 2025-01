Hoden gerissen! Böser Eishockey-Treffer beendet wohl Karriere

Beim Eishockey kann es gefährlich zugehen - wie auch Mikko Haaparanta schmerzlich erfahren musste. (Symbolbild) © 123RF/dotshock

Bereits Mitte Dezember kam es zu dem unglückseligen Zwischenfall: Ein Spiel der zweiten finnischen Liga endete für Haaparanta im Krankenhaus.

Offenbar war sein Tiefschutz, der eigentlich die Hoden vor genau solchen Treffern schützen soll, ein wenig lose - und als ihn dann aus kurzer Distanz ein Puck genau zwischen den Beinen erwischte, sei er vor Schmerzen wie gelähmt gewesen, erzählte der Finne der Zeitung Iltalehti rund einen Monat später.

"Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Ich bin froh, dass ich noch atmen konnte", sagte der 27-Jährige.

Trotzdem fuhr er nach dem Spiel noch rund 500 Kilometer mit seiner Mannschaft ins heimische Turku - auf der Fahrt schwoll sein Hoden dann auf das vierfache seiner normalen Größe an.

Eine Ultraschalluntersuchung beim Urologen zeigte schließlich: Haaparantas Hoden war gerissen, teilweise sogar Eingeweide in den Hodensack gerutscht! In einer OP musste die Hälfte des Hodens entfernt werden, erst in einigen Monaten wird feststehen, ob er wieder funktioniert oder komplett entfernt werden muss.

Genau das brachte den Finnen ins Grübeln: "Was, wenn ich auch meinen zweiten Hoden verliere?"