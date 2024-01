"Unter den Teppich gekehrt": NHL-Star redet nach 1,5 Jahren Abwesenheit über psychische Probleme

Konkret sei es aber nicht um Probleme im Sport gegangen, wie etwa den Leistungsdruck, sondern um familiäre Angelegenheiten. Der Stockholmer stellte sich seinen Problemen in einer Therapie.

Schon im vergangenen August wurde bekannt, warum der Sportler "untertauchte". Kylington litt an ernsthaften psychischen Problemen.

Nach anderthalb Jahren stand Oliver Kylington am Donnerstag endlich wieder auf dem Eis für die Calgary Flames. Der Schwede ließ einen tiefen Einblick über die Gründe seiner Abwesenheit zu.

BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Gegen die Columbus Blue Jackets (Ohio/USA) gab es zwar eine 5:2-Niederlage, aber einen Sieg konnte der Mann mit eritreischen Wurzeln trotzdem erringen: nämlich die Angst zu überwinden, "Dinge zu teilen, die einem so nahe am Herzen liegen".

Nach einem Spiel in der American Hockey League, der zweitklassigen Eishockey-Profiliga Nordamerikas, gelang Kylington am Donnerstag den nächsten Schritt zurück ins Leben.

Der Verteidiger hatte auch gemerkt, wie sehr er das Eishockey-Spielen vermisste, aber das ging lange nicht, weil "etwas anderes in einem Leben einen von innen auffrisst".

"Ich habe nie verstanden, wie ein Prozess mit einem Psychologen ablaufen würde, aber es war auch eine Reise für sich, um zu verstehen und zu lernen, seine Gefühle in Worte zu fassen und zu lernen, wie man Dinge mit Fremden kommuniziert", erklärte der NHL-Star seine Fortschritte.

Derek Leung / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Solltest Du selber oder jemand, den Du kennst, von psychischen Problemen wie Depressionen, Selbstverletzungen oder Essstörungen betroffen sein, wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens. Darüber hinaus findest Du unter der Nummer 08001110111 und 08001110222 anonym sowie 24 Stunden am Tag Hilfe. In akuten Fällen verständige bitte sofort den Notarzt.