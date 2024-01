Er ist Olympiasieger und Weltmeister: Deutscher Wintersport-Held macht Schluss!

Fabian Rießle (33) sagt Tschüss: Nach 15 Jahren im Weltcup ist Schluss für den Nordischen Kombinierer. © Hendrik Schmidt/dpa

Ein Kreis schließt sich: Vor fast genau 15 Jahren, im Januar 2009, gab Rießle in Schonach im Schwarzwald sein Debüt im Weltcup.

Es folgten zahlreiche Erfolge im Einzel, vor allem aber im Team - jetzt hat der 33-Jährige genug. Eine Weltcupstation wird er aber noch mitnehmen: den Ort, an dem alles begann.

"Liebe Skifreunde, im Januar 2009 lief ich in Schonach mein erstes Weltcuprennen. Genau dort, beim Heimweltcup in Schonach, werde ich am Sonntag, dem 28. Januar 2024, das letzte Mal an der Startlinie stehen", verkündete der Breisgauer auf Instagram.

Gemeinsam mit seinen Fans wolle er dort seinen Abschied feiern.

Und zu feiern gibt es in seiner Karriere einiges: Rießle stand in seiner langen Laufbahn sage und schreibe 53 Mal auf einem Einzelpodium, konnte neun Weltcup-Siege erspringen und erlaufen.

Besonders in den Saisons 2015/16 bis 2017/18 überzeugte der Deutsche, als er zweimal Dritter und einmal Vierter in der Weltcup-Gesamtwertung wurde. 2014 und 2018 sicherte er sich zudem Einzelmedaillen bei Olympia.