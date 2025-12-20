Unfassbar! Deutsche Kombiniererin bricht mitten im Rennen zusammen und keiner hilft

Ramsau (Österreich) - Unfassbare Szenen haben sich am Freitag bei der Nordischen Kombination im österreichischen Ramsau abgespielt. Die deutsche Spitzen-Athletin Nathalie Armbruster (19) kollabierte beim Langlaufen und keiner half ihr!

Nathalie Armbruster (19, r.) wurde nach dem Rennen getröstet. © Barbara Gindl/APA/dpa

Beim Massenstartrennen konnte sie bei Kilometer 3,2 das hohe Tempo der vor ihr laufenden Konkurrentinnen Ida Marie Hagen und Alexa Brabec nicht mehr halten und ließ an einem Anstieg zunächst abreißen.

Dann sackte sie vor den Augen eines Betreuers, der an der Strecke stand und gerade mit dem Handy offensichtlich ein Video von den Läuferinnen aufnahm, zu Boden und knallte förmlich spannungslos mit dem Gesicht in den Schnee.

Die Bilder waren in der Folge nur schwer zu ertragen, denn weder der Betreuer, noch die wenige Sekunden hinter ihr kommenden Läuferinnen interessierten sich für die am Boden liegende 19-Jährige. Nach einiger Zeit drehte sie sich selbst auf die Seite, blieb aber weiterhin liegen, ehe sie plötzlich aufstand. Erst dann war ein Betreuer zur Stelle, der ihr bei einem Problem mit ihren Skistöcken half.

Unglaublich: Als sie die Stöcke um ihre Handgelenke gebunden hatte, lief sie weiter und das Rennen sogar zu Ende. Am Ende stand für sie Platz 13 auf der Anzeigetafel.