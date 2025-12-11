Erst vor vier Wochen Skifahren gelernt: "Gefährlicher" Exot sorgt für Wirbel im Weltcup

Im Langlauf-Weltcup darf mit Edward Limbaga ein Sportler an den Start gehen, der vor vier Wochen das erste Mal auf Skiern stand - die Elite reagiert entsetzt.

Von Aliena Rein

Trondheim (Norwegen) - Aufregung im Langlauf-Weltcup! Um die nötigen Punkte für eine Olympia-Teilnahme zu holen, dürfen dort aktuell auch absolute Ski-Exoten an den Start gehen. Einer von ihnen ist der für die Philippinen startende Edward Limbaga (48) - und seine Teilnahme löst große Kontroversen aus.

Mika Vermeulen (26, r.) und andere Top-Athleten haben die Nase voll von im Langlauf startenden Ski-Exoten. © Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa Denn Limbaga hat tatsächlich erst vor rund vier Wochen Skifahren gelernt und ist noch entsprechend wackelig auf den Beinen. Das sorgt bei den Stars der Szene für Ärger. "Das ist gefährlich und der Grund, warum man mit Kinderrennen beginnt und nicht im Weltcup", schimpfte der Österreicher Mika Vermeulen (26) nach dem Zehn-Kilometer-Rennen in Trondheim beim norwegischen NRK und hielt sich auch mit weiterer Kritik nicht zurück: "Das ist Unsinn. Das ist das höchste Niveau und ich finde, es sollte bestimmte Kriterien für diejenigen geben, die hier antreten." Die gibt es normalerweise auch: Nur wer 150 oder weniger FIS-Punkte hat, darf im Normalfall im Weltcup an den Start gehen. Je besser der Sportler, desto geringer die Punktzahl, Dauersieger Johannes Høsflot Klæbo (29) etwa hat 0,0 Punkte. Wintersport Gegner schwer verletzt: Langlauf-Olympiasieger rastet im Ziel völlig aus Vor den Olympischen Spielen lockerte die FIS diese Regel aber nun: Aktuell dürfen Athleten mit maximal 800 FIS-Punkten antreten, können sie den Wert bis auf 300 drücken, sichern sie ihrem Land einen Quotenplatz für die Winterspiele. In Limbagas Fall (563,46 FIS-Punkte) sorgte das für gefährliche Momente auf der Strecke: Dreimal stürzte er, dabei kamen ihm mehrere Athleten bedrohlich nahe.

Skilanglauf: Stars wünschen sich Regeländerung