Er machte den deutschen Eisschnelllauf erfolgreich: Pechstein-Trainer Franke ist tot

Bernau bei Berlin - Trauer in der Eisschnelllauf-Gemeinschaft ! Joachim Franke, langjähriger Erfolgstrainer von Claudia Pechstein (52,) ist kurz vor seinem 84. Geburtstag gestorben. Unter ihm erlebten die deutschen Eisschnellläufer eine goldene Ära.

Claudia Pechstein (52, l.) und ihr langjähriger Trainer Joachim Franke (†83) erreichten zusammen Großes. Durch Franke wurde Pechstein lange Zeit zur erfolgreichsten deutschen Winterolympionikin. (Archivbild) © picture alliance / dpa

Am 30. März hätte er seinen 84 Geburtstag gefeiert, doch dazu kam es nicht mehr: Joachim Franke ist tot.

Wie Matthias Große, Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), der dpa am heutigen Mittwoch bestätigte, sei der gebürtig aus Weißwasser stammende Coach in einem Pflegeheim in Bernau bei Berlin verstorben.

Joachim Franke war einer der erfolgreichsten Wintersport-Trainer, den Deutschland je hatte.



Einst hatte er selbst viele Jahre als Eishockeyspieler für Dynamo Weißwasser sowohl die DDR-Nationalmannschaft auf dem Eis gestanden und dabei unter anderem WM-Bronze geholt.

Das dort erlangte Wissen gab er sowohl im DDR-Eishockey als auch im deutschen Eisschnelllauf als Coach weiter.

Franke war unter anderem Co-Trainer der DDR-Nationalmannschaft im Eishockey, wechselte dann aber nicht unbedingt freiwillig zum Eisschnelllauf – er wurde mit einer Dreizimmerwohnung in Berlin überredet, wie er anlässlich seines 80. Geburtstags einmal erzählte.