Vom Olympia-Star zum Drogenbaron und Mörder: FBI sucht Ex-Snowboarder!

USA - Anfang des Jahrtausends war Ryan Wedding (43) ein gefeierter Snowboard-Star und repräsentierte sein Heimatland Kanada 2002 auch bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City. Inzwischen hat er jedoch einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen.

Zwölf Personen wurden im Zuge der Ermittlungen bereits verhaftet, Wedding und drei andere sind hingegen noch flüchtig. Der ehemalige Athlet könnte sich laut FBI aktuell in Mexiko aufhalten. Die Beamten beschlagnahmten zudem bereits Kokain, Waffen, Munition, Bargeld und mehr als 2,7 Millionen Euro in Kryptowährung.

Unter anderem beschuldigen die US-Behörden die Gruppe, zwei Mitglieder einer konkurrierenden Familie in Kanada als Vergeltung für eine vermeintlich gestohlene Drogenlieferung umgebracht zu haben. Dabei handelte es sich demnach allerdings um eine Verwechslung.

Außerdem soll Wedding an der Planung von insgesamt vier Morden beteiligt gewesen sein, die im Zusammenhang mit den Drogendelikten stehen, wie die Associated Press berichtet.

Konkret wird dem früheren Parallel-Spezialisten vorgeworfen, Teil eines 16-köpfigen Rings zu sein, der regelmäßig Hunderte Kilogramm Kokain von Kolumbien über Mexiko und Südkalifornien in die gesamten USA und Kanada geschmuggelt habe.

Die US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde hat sogar eine Belohnung in Höhe von 50.000 US-Dollar (rund 46.000 Euro) für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Ergreifung führen.

Das FBI sucht nach dem ehemaligen Olympia-Teilnehmer Ryan Wedding. © FBI

Bereits 2010 wurde der Ex-Snowboarder in den Vereinigten Staaten für die unerlaubte Einfuhr und den Vertrieb von Kokain zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach seiner Freilassung stürzte er sich aber offenbar sofort erneut in illegale Machenschaften und wurde 2015 in Kanada wieder angeklagt.

Am 17. September 2024 folgte nun ein Bundeshaftbefehl vor dem United States District Court in Los Angeles.

"Er hat sich entschieden, ein großer Drogenhändler und ein Mörder zu werden", erklärte US-Staatsanwalt Martin Estrada.