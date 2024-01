FIS lässt Crash als Rennunfall durchgehen - Skiläuferin empört

Davos (Schweiz) - Das liegt mächtig Ärger in der Luft! Schwedens Langlauf-Star Emma Ribom (26) stürzte beim Sprintwettbewerb der Tour de Ski in Davos (Schweiz).

Emma Ribom (26, im Schnee) schreit vor Wut! Ihre Chancen auf den Sieg waren schlagartig dahin. © Fabrice COFFRINI / AFP

Ribom fiel im Halbfinale des Sprints auf den Schnee und verlor alle Chancen, ins Finale einzuziehen.



In der letzten Kurve vor der Zielgeraden fuhr die 26-Jährige an zweiter Position liegend innen, während die knapp hinter ihr liegende Kristine Skistad (24, Norwegen) außen an ihr vorbeiziehen wollte.

Es ging sehr schnell und äußerst hitzig zur Sache. Plötzlich stürzte die Schwedin, und ihre Chancen auf das Finale waren dahin!

Unmittelbar nach dem Rennen wusste die Gestürzte gar nicht so recht, was passiert war.

"Ich habe die Situation noch nicht gesehen, aber es fühlte sich so an, als wäre jemand auf mich zugekommen, und deswegen war es schwer, stehen zu bleiben", sagte sie laut Dagbladet und ist mächtig sauer, weil sie einen klaren Plan hatte.

Kontrahentin Skistad äußerte sich ebenfalls und ist sich keiner Schuld bewusst: "Es war ein Unfall, und es ist noch nicht lange her, dass Ribom auf meinen Skiern stand", sagte die Norwegerin.

Doch die Bilder, die auf X (ehemals Twitter) geteilt wurden, sprechen eine ziemlich klare Sprache.