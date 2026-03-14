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Irre Aktion bei legendärem Rennen am Holmenkollen: Unglaublich, was dieser Skiläufer hier trinkt

Während des legendären 50-Kilometer-Rennens am norwegischen Holmenkollen hat Fredrik Fodstad für eine legendäre Aktion gesorgt.

Von Tina Hofmann

Oslo (Norwegen) - Das 50-Kilometer-Rennen im Skilanglauf am Holmenkollen in Oslo ist legendär, wurde 1888 das erste Mal ausgetragen und ist seit Samstag um eine historische Episode reicher. Denn einer der Teilnehmer griff während des Wettkampfs kurzerhand zur Bierflasche.

Nicht zu glauben: Fredrik Fodstad hat während des 50-Kilometer-Rennens am Holmenkollen eine Pause eingelegt, um ein Bier zu trinken.
Nicht zu glauben: Fredrik Fodstad hat während des 50-Kilometer-Rennens am Holmenkollen eine Pause eingelegt, um ein Bier zu trinken.  © Screenshot/Instagram/juridiskskiforening

Mit Startnummer 73 war Fredrik Fodstad (25) für sein Heimatland Kolumbien im Nebel von Oslo unterwegs, als er sich plötzlich mitten im Rennen eine ungewöhnliche Pause gönnte.

An der Strecke hielt ihm eine Frau eine Flasche Bier entgegen. Der Kolumbianer, der 2001 als Kind von einer norwegischen Familie adoptiert wurde und in Eidsvoll aufwuchs, später nach Lillehammer zog, zögerte keine Sekunde. Er stoppte sein Rennen an einem Anstieg und trank den letzten Rest aus der Pulle aus.

Danach jubelte er noch den Fans zu und klatschte mit ihnen ab. Am Ende landete er auf dem 70. Rang, wobei er in der dritten und vierten Runde schon überrundet worden war.

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Er blieb aber nicht der Einzige, der sich ein Bier gönnte, denn auch der Brite Gabriel Gledhill (24) soll sich nach Beobachtungen von "Dagbladet" ein, oder sogar zwei Bierchen reingezogen haben. Er landete am Ende auf dem 67. Rang.

Fredrik Fodstad ist immer für ein bisschen Entertainment gut

Schon 2023 während der WM in Planica sorgte Fodstad für Unterhaltung, als er plötzlich ein Interview auf Norwegisch gab.
Schon 2023 während der WM in Planica sorgte Fodstad für Unterhaltung, als er plötzlich ein Interview auf Norwegisch gab.  © JOE KLAMAR / AFP

In Abwesenheit vom großen Dominator Johannes Høsflot Klæbo (29), der bei einem Sturz eine Gehirnerschütterung erlitt, dominierten den legendären 50-Kilometer-Lauf am Holmenkollen dennoch die Norweger.

Die ersten acht Plätze machten sie unter sich aus, wobei Einar Hedegart (24) den das Rennen gewann. Fredrik Fodstad und Gabriel Gledhill dürfte das herzlich egal gewesen sein, sie landeten abgeschlagen am Ende des Feldes, hatten aber dennoch riesigen Spaß.

Schon bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hatte Fodstadt während des 50-Kilometer-Rennens gestoppt und die "La Ola" mit den Zuschauern am Streckenrad gemacht.

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Damals landete er auf dem 53. Rang.

Auch 2023 sorgte er bei der WM in Planica für Wirbel auf Social Media, als er von einem norwegischen TV-Sender auf Englisch interviewt wurde, aber in gebrochenem Norwegisch antwortete. Der Clip ging anschließend viral.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/juridiskskiforening

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