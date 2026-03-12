Olympiasieger macht Schluss: Kombinierer Rydzek hängt Karriere an den Nagel

Johannes Rydzek (34) verabschiedet sich vom Leistungssport. © Hendrik Schmidt/dpa

"Liebe Nordische Kombination, meine erste große Liebe. Seit ich denken kann, begleitest du mich. Und deswegen fällt der Abschied, der jetzt kommt, besonders schwer", sagte Rydzek in einem Video. Der zweimalige Olympiasieger macht nach diesem Winter Schluss mit dem Leistungssport.

"Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen! Es fühlt sich der Moment richtig an, ich bin voll mit mir im Reinen", sagte der 34-Jährige. Der Saisonabschluss an diesem Sonntag in Oslo wird sein letzter Weltcup sein. "Im Gepäck nach Norwegen sind ganz viele Emotionen, auch Wehmut ist mit dabei", sagte Rydzek.

Der Oberstdorfer hat in seiner langen Karriere extrem viel erlebt. Fünfmal nahm Rydzek an Olympischen Winterspielen teil, gehörte auch in diesem Jahr in Italien zum deutschen Team.

Rydzek bedankte sich bei zahlreichen Unterstützern und hob besonders seine Frau hervor, ohne die er sein Leben nicht so hätte führen können. "Immer bist du an meiner Seite, meine wahre große Liebe", sagte er.