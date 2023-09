Geisenberger beendet Karriere! Erfolgreichste deutsche Winter-Olympiateilnehmerin macht Schluss

Insgesamt gewann Geisenberger in ihrer Laufbahn bei internationalen Wettkämpfen 37 Medaillen - davon sieben olympische, 16 bei Welt- und 14 bei Europameisterschaften. Zudem holte sie 74 Weltcupsiege, davon 52 im Einzel.

Sechsmal Olympia-Gold, neun Weltmeistertitel und acht Triumphe im Gesamtweltcup stehen in der extrem eindrucksvollen Bilanz ihrer Gesamtkarriere.

Die Bayerin, die im Januar 2007 in Altenberg ihr erstes Weltcuprennen bestritt, hinterlässt im deutschen Rodelsport eine sehr große Lücke.

"Ich habe mich entschieden, meine Karriere zu beenden, und freue mich auf den Winter als Fernsehsportler und passiver Rodelinteressent", sagte die sechsmalige Olympiasiegerin im Rodeln am Sonntag in der Sendung " Blickpunkt Sport " im BR Fernsehen mit Blick auf ihre Entscheidung.

Natalie Geisenberger und Markus Scheer sind gemeinsam Eltern. © Uwe Anspach/dpa

"Es war eine mega, mega Zeit. Ich habe jede Sekunde so genießen dürfen, habe Erfolge feiern dürfen. Es war Wahnsinn! Wenn mir das jemand vorab gesagt hätte, hätte ich gesagt: niemals! Jetzt freue ich mich auf die Zukunft. Ich glaube, für mich war das jetzt der perfekte Zeitpunkt zu sagen: Danke, das war's!", führte Geisenberger weiter aus.

Sie hatte ihre große Karriere bei den Olympischen Winterspielen im Februar des Jahres 2022 gekrönt, als sie in Peking Gold im Einzel und mit dem Team holte - und mit insgesamt sechs Olympiasiegen und zusätzlich einer Bronzemedaille zur erfolgreichsten deutschen Sportlerin bei Winterspielen aufstieg.



Kurz nach den Spielen hatte Geisenberger ihre zweite Schwangerschaft verkündet. In diesem Januar wurde sie dann wieder Mutter: Töchterchen Lina machte nach Sohn Leo (Mai 2020) das Familienglück mit Ehemann Markus Scheer perfekt.

Danach hatte Geisenberger entsprechend offen gelassen, ob sie noch mal ein Comeback geben wird - und auch eine weitere Olympia-Teilnahme im Jahr 2026 nicht vollends ausgeschlossen. Doch jetzt setzt sie andere Prioritäten in ihrem Leben.

Von ihren vielen Erfolgen bleibt ihr neben der Heim-WM 2016 am Königssee mit zweimal Gold und einmal Silber vor allem der Einzel-Olympiasieg in Peking in besonderer Erinnerung: "Da ins Ziel zu kommen, die Eins zu sehen und zu sagen: 'Das gibt’s ja nicht.' Dieses Comeback mit dem Olympiasieg zu krönen, das war Wahnsinn", sagte die Bayerin.