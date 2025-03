Nordischer Kombination droht Olympia-Aus: Jenny Nowak hat aber noch Hoffnung

Jenny Nowak baut bei der Olympia-Aufnahme auf die Unterstützung der Franzosen als Gastgeber für 2030.

Von Thomas Nahrendorf

Trondheim (Norwegen) - Georg Thoma, Franz Keller, Ulrich Wehling, Georg Hettich, Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger: Sieben Deutsche holten insgesamt zehn Olympiasiege in der Nordischen Kombination. Dazu gab es 1988 und 2014 Gold im Team. Geschichte, aber wie sieht die Zukunft aus? Haben 2026 in Cortina d'Ampezzo die Kombinierer ihren letzten Auftritt? Es hängt an den Frauen.

Jenny Nowak (22) beim Einzel am Sonntag, da wurde sie wie schon im Massenstart Fünfte. Sie baut bei der Olympia-Aufnahme auf die Unterstützung der Franzosen als Gastgeber für 2030. © IMAGO/Memmler Die Nordische Kombination wird in einem Jahr in Italien die einzige Sportart sein, in der keine Frauen starten dürfen. Die Entscheidung über die gesamte Sportart soll im Frühjahr 2026 fallen. Entweder gibt es 2030 in den französischen Alpen die Wettbewerbe mit Frauen oder gar nicht mehr. Dann würde die traditionellste Sportart der Olympischen Winterspiele sterben. "Wir werden natürlich für beide Geschlechter anfragen - der Rest liegt beim IOC. Nur die Männer zuzulassen, würde ihren Grundsatzkriterien widersprechen", sagte Sandra Spitz vom Internationalen Skiverband (FIS). Jenny Nowak, in Trondheim zweimal Fünfte und Vize-Weltmeisterin im Mixed-Team, baut dabei auf die Organisatoren für die Spiele in Frankreich. Wintersport Skifahren und Rodeln im Harz: Hier ist es am Wochenende möglich "Da haben wir alle große Hoffnungen. Die Franzosen sind klar für die Kombination. Die Veranstalter dürfen bei zwei Sportarten mit entscheiden, ob ein Wettbewerb ins Programm aufgenommen wird", so die 22-Jährige. Sie wäre in fünf Jahren 27 - das ideale Sportler-Alter. Ein Kritikpunkt des IOC war auch, dass es bei den Frauen keine Breite gibt, nur die Norwegerinnen abräumen. Das wurde in dieser Saison widerlegt.

Silber gab es für Jenny Nowak (r.) im Mixed-Team zusammen mit Nathalie Armbruster (19, 2.v.l.), Julian Schmid (25, l.) und Vinzenz Geiger (27). © IMAGO/Memmler

Nowaks Heimtrainer Schuricht freut sich über die Entwicklung der Wintersportarten