Comeback nach drei Rennen wieder beendet: Ski-Star Hirscher verletzt sich im Training schwer!

Marcel Hirscher (35) muss sich nach nur drei Rennen schon wieder verabschieden.

Wie sein Hauptsponsor Red Bull am heutigen Dienstag mitteilte, hat sich der achtmalige Gesamtweltcupsieger im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie sowie eine leichte Kapselverletzung zugezogen - ausgerechnet in der letzten Trainingsfahrt des gestrigen Montags. Dabei kam Hirscher nicht einmal zu Fall, sondern rutschte lediglich weg.

"Kreuzband weg, Projekt vorbei", kommentierte Hirscher demzufolge nach der Diagnosestellung. Denn auch wenn die bereits erfolgte Operation gut verlaufen ist, mindestens für den Rest der Saison kann der 35-Jährige nur noch von außen zuschauen.

"Wie es beim Skifahren leider so ist: part of the game. Vielleicht bin ich jetzt endgültig fertig mit meiner Reise", sagte Hirscher, für den es nach insgesamt zwölf Jahren im Weltcup tatsächlich der erste Kreuzbandriss war.

Auch auf seinem Instagram-Profil meldete sich der zweimalige Olympiasieger zu Wort, teilte ein Video des fatalen Trainingslaufs und schrieb dazu: "Letzter Lauf der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Danke an euch alle für eure Unterstützung."