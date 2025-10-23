Deutscher Ski-Star kracht beim Training gegen Stange und bricht sich die Nase
Sölden (Österreich) - Autsch! Am Wochenende startet die alpine Weltcup-Saison, ein deutsches Ski-Ass musste kurz davor aber erst einmal ins Krankenhaus. Kira Weidle-Winkelmann (29) hat sich im Training die Nase gebrochen.
Das dazugehörige Beweisvideo postete die gebürtige Stuttgarterin auf ihrem Instagram-Account. Darin rutscht sie bei der Abfahrt unglücklich durch eins der Tore und schlittert anschließend in den Fangzaun.
Außerdem teilte die Speed-Spezialistin ein Foto mit Bandage und Nasenschiene aus dem Klinikbett. Offenbar nahm sie den Zwischenfall mit Humor, denn in den Hashtags witzelte sie bereits über eine Schönheits-OP.
Laut Deutschem Ski-Verband ereignete sich der Unfall vergangene Woche im österreichischen Sölden. Demnach war die Nase nach der Begegnung mit einer Stange tatsächlich durch, Weidle musste operiert werden und darf "10-14 Tage keine Skibrille" tragen.
Auf einem weiteren Schnappschuss lächelt die Athletin des SC Starnberg allerdings schon wieder vor herbstlichem Hintergrund in die Kamera, nur die Schiene trägt sie weiterhin.
Den sportlichen Rückschlag wird die zweifache Olympia-Teilnehmerin verkraften können, denn ein Start beim Weltcup-Auftakt dieses Wochenende in Sölden war ohnehin noch nicht geplant.
Das erste Abfahrtsrennen der Saison findet nämlich erst am 12. Dezember im schweizerischen St. Moritz statt.
Titelfoto: Bildmontage: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa, Screenshot/Instagram/kiraweidle