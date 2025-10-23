Deutscher Ski-Star kracht beim Training gegen Stange und bricht sich die Nase

Sölden (Österreich) - Autsch! Am Wochenende startet die alpine Weltcup-Saison, ein deutsches Ski-Ass musste kurz davor aber erst einmal ins Krankenhaus. Kira Weidle-Winkelmann (29) hat sich im Training die Nase gebrochen.

Kira Weidle-Winkelmann (29) muss nach einem Trainingsunfall vorerst pausieren. (Archivfoto) © Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Das dazugehörige Beweisvideo postete die gebürtige Stuttgarterin auf ihrem Instagram-Account. Darin rutscht sie bei der Abfahrt unglücklich durch eins der Tore und schlittert anschließend in den Fangzaun.

Außerdem teilte die Speed-Spezialistin ein Foto mit Bandage und Nasenschiene aus dem Klinikbett. Offenbar nahm sie den Zwischenfall mit Humor, denn in den Hashtags witzelte sie bereits über eine Schönheits-OP.

Laut Deutschem Ski-Verband ereignete sich der Unfall vergangene Woche im österreichischen Sölden. Demnach war die Nase nach der Begegnung mit einer Stange tatsächlich durch, Weidle musste operiert werden und darf "10-14 Tage keine Skibrille" tragen.

Auf einem weiteren Schnappschuss lächelt die Athletin des SC Starnberg allerdings schon wieder vor herbstlichem Hintergrund in die Kamera, nur die Schiene trägt sie weiterhin.