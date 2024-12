Heftiger Sturz! Ski-Star muss mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Wie in den TV-Bildern zu sehen war, blieb er anschließend erst einmal regungslos liegen. Sofort wurde ein Hubschrauber angefordert, mit dessen Hilfe der Franzose per Seil geborgen und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Marco Odermatt (27, r.) und Cyprien Sarrazin (30) Anfang Dezember auf dem Treppchen im US-amerikanischen Beaver Creek. © Jason Connolly / AFP

Gegenüber der Schweizer Tageszeitung Blick fühlte der amtierende Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (27) mit seinem ärgsten Konkurrenten.

"Als Athlet will man das nicht sehen. Aber man kann sich in etwa denken, was da gerade passiert", so der 27-Jährige.

Die Abfahrt in Bormio sei ohnehin ein "einziger Überlebenskampf".